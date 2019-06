"Se los dije... que era una cul...": Niurka 'arremete' contra Raquel Bigorra

Ciudad de México.- Raquel Bigorra es ahora tachada por ser traicionera tras haber difundido sobre el divorcio de Cristina Riva Palacio y su propio amigo, Daniel Bisogno, ya demás de otros compañeros como Fernando del Solar y de Atala Sarmiento.

Ahora fue Niurka quien habló de las acciones de Raquel Bigorra diciendo que con anterioridad, ella “había advertido sobre la verdadera cara de Bigorra”.

¡Se los dije… que la Bigorra era cule...! Pues claro, lo hemos vivido todos; vivimos en una farándula, en una industria, donde hay buenos y hay malos. Nada más que existimos los que tenemos la habilidad de evadir las adversidades".

Como dije antes: a mí, como a cualquier persona —que yo estoy segura que todos mis compañeros la han vivido—, me pueden traicionar ¡una vez! La segunda no llega.”

La actriz cubana dijo que le parece raro que hasta ahora salga la verdadera personalidad de Raquel, cuando era un secreto ‘a voces’, señalando que le impresiona el saber que sigue dejando en mal a las personas que la apoyaron.

Hay personas que les gusta la mala vida y, mientras más mustias, más les gustan; mientras más mentirosas, más le gustan; mientras más traicioneras, ahí están y la siguen contratando.

Es parte de nuestra farándula, eso no es nada nuevo; eso no tiene que sorprender a ninguno. Eso era una realidad a voces, se hacían nada más los tarados de que no la escuchaban. Rata era desde que nació”.

Marcos contó que en una ocasión, Raquel corrió a una manicurista porque no pudo hacerle unas uñas, señalando que además hizo que corrieran a la periodista Ana María Alvarado por entrevistar a Galilea Montijo en lugar de a ella.

Finalizó diciendo que antes creía en Raquel, pero que tras haber sufrido una tremenda traición por parte de ella, decidió mandarla “ a ching… a su ma…”.