"Se nota que aún te gusto": La canción de Eleazar que sería para Danna Paola

Ciudad de México.- Hace unas semanas Danna Paola estrenó su sencillo Sodio y generó gran polémica pues sus seguidores comenzaron a crear teorías para saber a quién de sus exnovios estaba dedicado.

Uno de los primeros nombres que saltó a la luz fue el de Eleazar Gómez, con quien inició un noviazgo desde que grababan Atrévete a soñar y que se postergó por varios años.

Eleazar acabó con los rumores y negó que él sea la persona que hace referencia Sodio pues Danna confesó que “se inspiró en un novio que se volvió gay”.

No he escuchado todavía el tema, pero te puedo decir que no soy yo”, afirmó el actor.

Sin embargo, varios seguidores notaron que la reciente canción de Eleazar, No me puede olvidar, está dedicada a la estrella de Élite.

¿Y cómo olvidarte? Si yo fui el primero en amarte. Cómo se nota que aún yo te gusto. Yo no soy Pablo y tú no eres mi Ariana. Ya me enteré que preguntas por mi, hay fuego que no se puede fingir", dice el tema.