"¿Se puede ser más bello?": Maluma enciende Instagram en calzoncillos

Ciudad de México.- El cantante colombiano Maluma, se ha convertido, además de un artista exitoso, en un icono de la moda hasta en los calzoncillos, pues el ‘parce’ se mostró en unos de la marca Calvin Klein, los qe presumió con orgullo en un video que sin dudas encendió Instagram.

El reggaetonero de 25 años compartió en su cuenta de Instagram, un video de un promocional de la marca Calvin Klein en la que el mismo aparece tans solo usando unos calzoncillos y mostrando su trabajado físico, además lo acompañó de un emocionante texto.

MAMÁ WE MADE IT... !! De medallo pa’l mundo. @calvinklein Deal with it. #MYCALVINS".