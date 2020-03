¿Se quiere casar? A 3 meses de amorío Raúl Araiza dice si quiere llegar al altar

Ciudad de México.- El simpático conductor de Hoy, Raúl 'El Negro' Araiza, e presentó al programa Pepillo Origel en el programa, Con Permiso, en donde fue cuestionado sobre su reciente amorío de tres meses con María Amelia Aguilar, aclarando si desea volver a casarse.

Raúl aclaró primeramente que su relación con su compañera psicóloga no es de un noviazgo formal ya que solo se encuentran saliendo desde hace 3 meses, pero nada más.

Es que me da risa que pongan 'novio', no es mi novia, estamos saliendo, llevamos tres meses saliendo", señaló Araiza.

Puntualizó que no desea volver a casarse ni tener hijos, asegurando que su actual pareja tampoco desea llegar nuevamente al altar ya que también es divorciada.

Yo creo que ya no (se volvería a casar), ella también hace tiempo está divorciada, es una tipaza, yo la admiro. Tenemos la misma plática, nos divertimos mucho, pero en realidad yo creo que es algo que no consideraría porque ya me aventé 23 años increíbles (casado), pero creo que ya no, ni tener hijos", concluyó Raúl.