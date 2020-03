¿Se quitó la costilla? Critican a Camila Sodi por copiarle 'arreglitos' a Thalía

Estados Unidos.- Camila Sodi es una actriz mexicana perteneciente a una familia de actrices y cantantes, una de ellas es Thalía, quien es su tía.

La esposa de Tommy Mottola acostumbre subir publicaciones con muchos filtros por los cuales ha sido bastante criticada pues aseguran que se ve “ridícula” y que “debe comportarse conforme a su edad”.

Pero ahora fue Camila quien usó el mismo filtro que la intérprete de No me acuerdo, señalando que no sabía si hacerse varios arreglitos para verse mejor. Al final se grabó mostrando que se había hecho “unos arreglitos' por lo que fue duramente señalada por copiarle todo a Thalía. Cabe recordar que años atrás la actriz de María la del barrio estuvo envuelta en la controversia por haberse quitado costillas para lucir más delgada.

Parece ser que Camila se unirá a Thalía y a Aracely Arámbula con el uso de filtros en redes sociales, pero queda ver si el público acepta su contenido.