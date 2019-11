¿Se retira de la actuación? Jaime Camil abre su propio canal de YouTube

Ciudad de México.- El actor mexicano, Jaime Camil, en una entrevista para el medio estadounidense Quien platicó sobre su reciente incursión como youtuber y que ya abrió su propio canal de YouTube en el que ha subido su primer video.

Fue muy buena idea hacer mi propio canal para que la gente no solo me vea en la red carpet o me vean en entrevistas. La gente que te quiere y te sigue quiere saber qué pasó en la fiesta, si hubo contratiempos, cosas simpáticas que contar y me da mucho gusto que con el canal la gente me puede acompañar desde hacer la maleta e ir a la pelea del 'Canelo', hasta ir conmigo a echarme un café y cotorrear con mis amigos", expresó Jaime.