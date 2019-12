¿Se rebelan a la corona? Kate y William podrían romper está antigua tradición

Reino Unido.- Según varios expertos reales del ABC's Heirpod, Kate Middleton y el Príncipe William podrían romper una antigua tradición de la realeza en las festividades navideñas, algo que ha llamado mucho la atención pues los futuros reyes del Reino Unido suelen apegarse estrictamente a los protocolos y tradiciones reales.

A lo largo de los siglos que ha estado la familia real británica vigente como soberanos, se ha forjado una tradición de no realizar anuncios durante las épocas de descanso y vacaciones, las razones no se saben pero desde hace varios años ha sido una tradición ya que no hay protocolos que lo prohiban.

Pero tal parece que ahora los duques de Cambridge plaenan romper está tradición y realizar algunos anuncios sobre el 2020 durante las festividades y vacaciones navideñas.

Esperen anuncios reales durante las vacaciones, lo que creo que es un pequeño salto de la tradición", dijo un experto real.

Los expertos parecen apoyar la decisión de los royals, pues dicen que este movimiento ha sido bastante inteligente ya que los periodos vacacionales son los mejores para dar anuncios.

Los cuales solamente dijeron que serían para revelar algunas iniciativas y compromisos que los mantendrán ocupados, además de hablar del papel que tendrán en todo sus hijos mayores, George y Charlotte.

Es una decisión inteligente, es una época tranquila del año. Es un buen momento para anunciar cosas. Escucharemos sobre una nueva iniciativa del Príncipe William y algunas otras noticias también", señalaron los expertos.