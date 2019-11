"Se trata de hacerlo bien": Jon Bernthal sobre posible regreso a 'The Punisher'

Estados Unidos.- El actor que protagonizó a Frank Castle en la serie de The Punisher, la cual fue trasnmitida por dos temporadas y posteriormente cancelada en la plataforma de Netflix, mencionó en una entrevista que amó interpretar a es personaje.

En una entrevista realizada por EW a Jon Bernthal, el encargado de encarnar a Frank Castle en la serie The Punisher, hizo mención de que su personaje siempre estará en su corazón, debido al gran cariño que le tomó.

Luego de estas palabras narradas por el actor, mencionó que siempre tendrá respeto por el personaje, la serie y todo el proyecto, debido a que el programa tuvo una repercusión muy buena en él.

Por otro lado, al cuestionarle sobre si regresaría para esa supuesta película clasificación R que protagonizaría Castle, comentó que no es cuestión de regresar, sino de hacerlo de la mejor manera posible.

Para mí con Frank realmente no se trata de si lo hacemos de nuevo o no, o si lo interpreto de nuevo o no, se trata de hacerlo bien"