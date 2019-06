"Se vale tropezar": Agencia revela nueva recaída de Mauricio Clark a las drogas

Ciudad de México.- Mauricio Clark estuvo recientemente en el programa Hoy para hablar, luego de asegurar que la comunidad LGBT únicamente ofrece "orgías y drogas".

Posteriormente pidió al público que si no querían "terminar como él", no se drogaran.

Ahora, la agencia Kadri, que cuenta con un canal en YouTube, publicó información en la que asegura que el expresentador está pasando por una fuerte crisis.

Clark habría hecho una llamada a la redacción, cerca de las doce del día:

Quiero que procedan a una entrevista y no por mí, sino por la gente que está en recuperación. Se vale tropezar y es parte de una sanación".

Después, de manera inesperada, colgó.

Los datos indican que Mauricio Clark estaba dentro de una casa consumiendo drogas y alcohol. Al parecer un grupo de reporteros tomaron fotos y videos de sus acciones.

Kadri explicó que dos horas más tarde de la primera llamada, Mauricio Clark se comunicó nuevamente y pidió ayuda para que no se publicara el material.

Sí necesito ayuda, definitivamente. Por ética, te sugiero que no lo hagas, ya me tocó. La gente no entiende lo que es una adicción".