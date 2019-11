"Se viste como prosti": Kimberly Flores, 'devorada' por lucir pronunciado escote

Ciudad de México.- No hay día que Kimberly Flores no sea víctima de burlas y críticas por usuarios de redes sociales y este martes 12 de noviembre no fue la excepción pues sus seguidores la están 'devorando'.

La esposa de Edwin Luna publicó una nueva instantánea a través de su cuenta de Instagram en la que muestra su envidiada y delgada figura con un entallado vestido azul que a su vez tiene un pronunciado escote que muestra la delantera de la modelo.

Los seguidores de Kimberly consideran que se viste muy mal y de inmediato comenzaron a realizar duras críticas contra ella.

Cuando será el día que te vistas con clase y te dejes de ver como pros…”.

Te ves bien pero tu vestuario no te ayuda”.

Algunos otros de los internautas salieron en defensa de la guatemalteca y aseguraron que los comentarios negativos son producto de la envidia de muchos, pues Kimberly sí es guapa.

Estás hermosa".

Te ves divina, no hagas caso".