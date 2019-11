Sebastián Rulli confiesa que fue infiel y está arrepentido: "Ya no me interesa"

Ciudad de México.- El actor y galán de telenovelas argentino Sebastián Rulli aceptó que se arrepiente de haber sido infiel en el pasado en una revelación que conmocionó las redes sociales.

Rulli, en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, se sinceró y confesó que en algún punto de su vida fue infiel, pero que se arrepiente del vergonzoso acto. Además, añadió que a él también le fueron infiel en una de sus relaciones.

He sido infiel, conozco la infidelidad, la he sufrido, por hoy me queda claro que no es un estilo de vida que a mí me interese, ni crearlo, ni sufrirlo", reveló Rulli.