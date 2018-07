Sebastian Rulli demuestra su amor a Angelique Boyer en su cumpleaños

Ciudad de México.- A través de su cuenta de Instagram, Sebastian Rulli felicitó por su cumpleaños a su novia, la actriz Angelique Boyer.

El actor acompañó su romántico mensaje con una fotografía de Angelique en bikini.

En el mensaje, Rulli le desea lo mejor y le agradece a la vida y a Dios que se hayan cruzado en el mismo camino.

"Mi Amor hacia ti va más allá de cualquier palabra, porque es algo que no se puede tocar. Hoy, el día de tu cumpleaños quiero desearte el mejor de los días, porque eres la mujer más buena, hermosa, etc, etc... que conozco y eres lo mejor que me ha pasado. No hay dudas, eres una de mis razones de ser y le agradezco a la vida y a Dios que nos haya cruzado".