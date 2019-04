Sebastián Rulli demuestra su amor por Angelique Boyer en Instagram

Ciudad de México.- Sebastián Rulli presume su amor hacia Angelique Boyer a través de una fotografía en Instagram, donde el argentino dejó un hermoso mensaje, conmemorativo por el Día del Beso.

No tienes idea de cómo me gustas. Me gustas para besarte por horas, me gustas para abrazarte hasta quedarme sin fuerzas, me gustas como para recargarme en tu pecho y escuchar el ritmo de tu corazón. Me gustas para soñarte , me gustas para sentirte, me gustas para hacerte feliz… me gustas", fueron las palabras que escribió el actor en la fotografía.