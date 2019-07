Sebastián Rulli 'estalla' y aclara si engañó a Angelique con Irina Baeva

Ciudad de México.- Sebastián Rulli fue cuestionado por los rumores que lo vinculan sentimentalmente a Irina Baeva, actual novia de Gabriel Soto, luego de que ambos trabajaran juntos en la telenovela El último dragón.

Mostrando una sonrisa ante la pregunta, el actor respondió al programa Hoy:

Eso es puro chisme mediático en el cual me toca estar porque estoy en la historia, pero no tienen ni idea de qué se trata el personaje de ella con el mío, la pareja protagónica es con Renata (Notni), entonces realmente hablan por hablar, porque no tienen demasiado de quién hablar”.

Al preguntarle si le molesta lo que dicen sobre su supuesto amorío con la novia de Soto, Sebastián contestó:

No, no (me molesta), me da hue.. así de fácil, me da hue..”.