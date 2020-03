Sebastián Rulli 'prende' las redes al protagonizar sexy baile de Tik Tok

Ciudad de México.- El aclamado galán de telenovelas, Sebastián Rulli, 'prendió' las redes al compartir un video en el que aparece protagonizando un sexy y coqueto baile, el cual fue criticado por su actual novia, la actriz Angelique Boyer.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram, que el guapo actor publicó la grabación de Tik Tok en la que se le observa presumiendo sus mejores pasos de baile al mismo tiempo que a sus envidiables músculos.

Inmediatamente los fieles fans y seguidores del galán de telenovelas reaccionaron a la publicación con múltiples halagos y felicitaciones por sus sensuales movimientos, mientras que Angelique le reclamó por ponerse a bailar mientras ella trabaja.

Ok ok amor y una aquí trabajando.... esa coreo ni yo me la sé", comentó la francesa.