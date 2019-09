Sebastián Rulli responde a memes por "alucinante" descubrimiento en estadio

Ciudad de México.- El actor, Sebastián Rulli, respondió a las burlas de algunos internautas, luego de que el pasado viernes compartió un video en el que decía que era “alucinante” que en la cancha donde jugó México, era también utilizada para futbol americano.

Luego de la serie de memes, la celebridad dijo que él lo que quería es que vieron la rapidez con la que cambian el pasto sintético, algo que no pudo subir, al no contar con señal, según su relato.

En el comentario que pareciera yo que estoy descubriendo América o la pólvora, que bueno, que no lo puedo creer que en un estadio de fútbol americano se pueda jugar fútbol soccer, pero no, lo que quería mostrar era la diferencia que había entre el césped sintético y el césped real y que lo armaban y desarmaban a velocidades increíbles que no se notaba”, dijo.