¡Secreto revelado! Este es el conductor que vuelve a 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Esta mañana de lunes por fin se pudo saber quién era el exintegrante de Venga la Alegría que regresaría a la emisión y esto encantó a los televidentes mexicanos.

El conductor que se reintegró al matutino de TV Azteca es nadie más ni nadie menos que ‘El Capi’ Pérez.

Los conductores Anette Cuburu, Brandon Peniche, Patricio Borghetti y toda la producción de VLA dio la bienvenida a ‘El Capi’, quien a través de su Instagram explicó por qué estaba de regreso.

Estoy en el foro de Venga la Alegría muchachos, one more time, porque me cansé de levantarme tarde y porque hay que pagar al pinchi hipoteca”, comentó con su característico humor.