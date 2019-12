Secuela de 'Mad Max: Fury Road' está en preproducción, lo confirma su director

Estados Unidos.- Una de las películas de acción más adrenalínicas de la época moderna, fue estrenada en 2015, Mad Max: Fury Road, una cinta que tiene mucha escencia a las películas de acción de antaño, no obstante, esto hizo que los fans se quedaran con ganas de una secuela, a pesar de esto se veía inminente por el éxito que tuvo, hasta la fecha no se había revelado nada.

Sin embargo, el director de la cinta George Miller, mencionó al portal Deadline, que él ya se encuentra trabajando en la preproducción del largometraje, mientras sigue en pie con su nueva cinta protagonizada por Idris Elba y Tila Swinton, Three Thousand Years of Longing.

No he terminado con la historia de Mad Max y creo que todo el mundo debería ser capaz de hacer varias cosas a la vez. De seguro que va a haber otra película de Mad Max después de esta. También estamos desarrollándola mientras trabajo en mi nueva película. Es una cuestión interesante lo de ser capaz de trabajar en varias cosas a la vez, a veces lo he discutido con otros directores"