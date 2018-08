"Seguiré peleando", dice Demi en sus primeras declaraciones sobre su salud

Ciudad de México.- "Siempre he sido transparente acerca de mi travesía por las adicciones. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y que aún no he logrado", inicia Demi Lovato su primer mensaje desde que se conociera que una sobredosis de heroína la llevó al hospital.

"Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fans, estoy por siempre agradecida por todo su amor y apoyo durante esta última semana. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar por este difícil momento", continúa Demi, para luego también agradecer a su familia, si equipo de trabajo y a quienes la atendieron en el hospital Cedars-Sinai.

"Ahora, necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y en mi camino hacia mi recuperación. El amor que todos me han mostrado jamás será olvidado y busco que en un futuro el día en que pueda decir que salí de esto", finaliza la cantante su comunicado.