Segunda temporada de 'El mundo oculto de Sabrina' es una realidad

Los Ángeles, EU.- Netflix anunció tras la publicación de la serie El mundo oculto de Sabrina que ya están grabando la segunda temporada de la serie.

“Fuimos directamente a la segunda temporada y fue realmente muy divertido de grabar, especialmente dado a que ya estamos en un buen ritmo, venimos de la primera temporada y saltar directamente a la segunda fue muy, muy divertido y una gran oportunidad para mantener el momento” comentó Kiernan Shipka, actriz que protagoniza a Sabrina.

El equipo, que ha confiado en el éxito de la serie desde el principio, no ha querido bajar el ritmo de producción. Por lo tanto, aunque aún no hay detalles de la fecha de estreno, es probable que la próxima temporada llegue muy pronto para que no se pierda cada detalle de la vida de la joven bruja.