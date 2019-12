'Sekiro: Shadows Die Twice' recibió premio a mejor juego del año 2019

Estados Unidos.- El plato fuerte de la noche del 12 de diciembre, fue saber que juego se llevaría la corona del mejor juego del año 2019, todos los presentes pensaron que el reciente título de Hideo Kojima, Death Stranding, se llevaría el premio, no obstante, algo que pocos esperaban, fue que esta entrega no fue la ganadora, sino un juego diferente en escencia.

Sekiro: Shadows Die Twice, desarrollado por From Software y publicado por Activision, fue el GOTY de este año 2019, ante tal revelación, las ovaciones de pie a Hidetaka Miyazaki, el director del título, no se hicieron esperar, y tras un pequeño discurso en japonés, sonrió con el premio en mano.

Este título es muy parecido en jugabilidad a sus hermanos mayores de la saga Dark Souls y Bloodborne, pero con la particularidad de contar un historia directa y con algunas mecánicas nuevas en el gameplay.