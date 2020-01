Selena Gomez acusa a Justin Bieber de haber abusado de ella emocionalmente

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Selena Gomez, recientemente tuvo una entrevista para NPR, en donde aseguró que fue víctima de abusos emocionales por parte de su expareja Justin Bieber, con quien tuvo una relación intermitente por 10 años.

Selena abrió su corazón y describió su relación con el cantante como una de las experiencias más dolorosas de su vida, pero también una etapa que la hizo crecer y la ayudo a fortalecerse.

¿Recuerdas ese momento y cuando piensas en las partes de tu vida que fueron dolorosas, de las que te has alejado, es esa una de las partes más difíciles? No, porque he encontrado la fuerza en ello. Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos", expresó Gomez.

La exestrella Disney no quiso ondar más en el tema de que abusos, pero la periodista de NPR insistió, preguntandole si se trababa de un abuso emocional, a lo que la joven admitió que sí y aunque no mencionó el nombre de Justin, se sabe que es debido a que en lo dicho anteriormente se refería a su relación con el canadiense.

Sí, y creo que es algo que tenía que encontrar una forma de entenderlo. Por mucho que no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de pasar por eso con tanta gracia como sea posible", confesó Selena.

La inteprete de Wolves aseguró que buscó a Bieber para darle derecho a alguna replica antes de lanzarlo, ya que no quería que nada opacara su nuevo disco, 'Rare'.

Quiero poder contar mi historia de la forma en que quiero contarla y sucedieron todas estas cosas y no lo iba negar, no iba a pretender sonreír cuando realmente era horrible, algunos de los peores momentos de mi vida. No sé si lo habría logrado. Eso son razones médicas, obviamente, y razones emocionales. Solo tenía que encontrar una manera de reclamar mi historia", concluyó Selena Gomez.

Cabe mencionar que hace poco se dijo que Selena estaba furiosa con Justin debido a que él reveló detalles de cómo y cuando fue que ella perdió la virginidad con él.