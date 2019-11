Selena Gomez causa polémica con cariñosa foto desde la cama con amigo

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, generó una gran polémica entre sus millones de seguidores en Instagram después de haber compartido una foto desde la cama muy cariñosa con el cantante, Benny Blanco, con quien colaboró para el tema I Can't Get Enough.

En la foto se puede ver a Selana sonriendo y muy cómoda con un gran abrigo de lana beige, en el cual parece tener de bajo pijama, con el cabello recogido en una coleta abrazando de una manera muy cariñosa a Benny Blanco vestido de un gran oso blanco.

Y aunque está foto fue tomada mientras grababan el videoclip para su tema I Can't Get Enough, los fanáticos de la interprete de Look At Her Now, comenzaron a especular sobre un posible romance entre ambos.

Hasta el momento la foto ha alcanzado los tres millones 495 mil 711 'likes' y más de 9 mil comentarios que varían entre halagos a la joven y especulaciones de una relación con el cantante.

Se ven tan perfecto juntos".

Selena luces asombrosa".

Te amo Selana, te ves grandiosa".

¿Son pareja?".