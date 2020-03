Selena Gomez, con transparente y mini vestido reta censura de Instagram

Estados Unidos.- La famosa actriz y cantante, Selena Gomez, con su reciente video ha retado la censura de Instagram y sin duda enloquecido a sus millones de seguidores, pues en este aparece cantando con un mini vestido transparente.

Gomez compartió un recuerdo de su gira 'Revival Tour', en el que luce su espectacular figura y su impresionante voz al interpretar Feel Me sobre el escenario.

Para la ocasión la reconocida exestrella Disney vestía un espectacular vestido totalmente transparente, debajo del cual tenía un atuendo de dos piezas completamente blanco que consta de un short cachetero, casi podría ser su ropa interior, y una blusa de tirantes.

El 'outfit' no dejaba mucho a la imaginación, pero no fue lo único que enloqueció a sus fans, sino que también lo hizo el sentimiento al interpretar Feel Me, la cual fue dedicada a Justin Bieber.

El video ha enloquecido tanto a sus fans que en menos de 24 horas ya ha conseguido 13 millones 601 mil 679 reproducciones y miles de comentarios como:

Siempre eres perfecta".

Te amo, eres hermosa".

Impresionante".