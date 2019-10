Selena Gomez confirmaría que 'Lose You To Love Me' sí es dedicada a Justin

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, tras el lanzamiento de su nuevo sencillo, Lose You To Love Me, ha generado una gran controversía pues millones asegurán que es dedicada a su expareja Justin Bieber, mismas que aclararía durante una entrevista para Radio Disney.

Durante la entrevista se le cuestionó acerca de cuando y porque creó este nuevo tema, que ha resultado ser todo un éxito, ella respodió que fue hace un año, señalando que desde entonces ha mejorado mucho.

Contar mi historia es lo que siempre he hecho, no podré ser falsa, no puedo pretender que no estoy pasando por algo cuando obviamente es lo contrario", dijo Selena.

La exestrella Disney también mencionó que la canción era para enviar un mensaje a todos aquellos que la escucharan para que vieran que se puede caer muy bajo y profundo y levantarse con mayor fuerza, al igual que ella.

Con esto Selena aseguró que esa fue la razón por la que nació Lose You To Love Me, queriendo alejar el foco de la polémica entre está y las supuestas indirectas hacia Justin o las de Hailey hacia ella.

Cabe recordar que la interprete de Same Old Love hace poco envío un mensaje para la modelo que dejo sumamente sorprendidos a los fanáticos, tras los supuestos ataques en su contra.