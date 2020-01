Selena Gomez da la bienvenida al 2020 con fotos y videos inéditos del 2019

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Selena Gomez, dio la bienvenida al 2020 a través de sus historias de Instagram compartiendo varias fotos y videos de momentos inéditos de lo que fue su 2019.

Como bien se sabe la querida exestrella Disney vivió todo el año pasado lo más alejada de la cámara y la vida pública lo más posible, esto debido al difícil 2018 que tuvo por su ruptura con Justin Bieber que la llevo a una crisis, pero sin duda la cantante está preparada para empezar y pasar el 2020 con toda la actitud.

Gomez subió fotos de momentos en familia y con amigos, como cumpleaños y bodas de sus amigos más cercanos, con los cuales pasó la mayoría del tiempo pasándola bien, incluso cuando ella estaba en el estudio de grabaciones.

Donde mostró como practicó para realizar Look At Her Now, tanto la letra como el baile y las tomas que seleccionaron para que aparecieran en el video, aunque no mostró nada de Lose You To Love Me o cualquier otro de los temas que estarán en su nuevo álbum, 'Rare'.