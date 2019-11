Selena Gomez da su apoyo a Taylor y se le va a la yugular a Braun: "Es una pe..."

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, sin dudarlo utilizó sus redes sociales para irse a la yugular de Scooter Braun, horas después de que su amiga desde hace más de una década, Taylor Swift lo acusara de un extremo control sobre su antigua música.

Esto pues Braun compró la disquera que tenía gran parte de los derechos sobre antiguos éxitos de Swift, los cuales planeaba usar para los premios American Music Awards, donde le daran un especial reconocimiento, algo que ahora este manager no le permite hacer.

Tras esto la interprerte de Wolves mediante su cuenta de Instagram compartió un extenso mensaje donde expresó su gran molestia ante esta situación especialmente por que cree que la creadora de Me se ha esforzado mucho para crear esos temas.

Mi corazón se siente tan pesado justo ahora, esto me hace sentir realmente enferma y furiosa(nosé si tenga relación), está es mi opinión, es codicia, manipulación y poder. No hay corazón ni hechos para nadie más. No hay respeto por el trabajo de mi amiga, ella escribe desde que tenía 14 años en su habitación, ustedes han robado y destruido una de las mejores escritoras de canciones de todos los tiempos y la oprtunidad de celebrar su música a todos sus fans y el mundo entero", comenzó Gomez.