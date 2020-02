¿Selena Gomez ebria? Difunden video de la cantante en festejo con copa en mano

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, parece haberse bebido más de una copa en el video que fue difundido en redes sociales de ella festejando con una bebida en su mano, ya que luce como si estuviera en estado de ebriedad.

Nuevamente han acusado a la creadora de Look At Her Now de haberse embriagado en un evento público, a que el pasado fin de semana asistió a los Beauty Awards, donde presentó su línea de maquillaje, en el cual fue captada al festejar en una mesa con sus amigos tomando una bebida alcohólica.

En la grabación la exestrella Disney se encuentra entre sentada y acostada en una silla del evento bebiendo de una copa mientras que un amigo la graba preguntandole que tiene, la artista se miro antes de responder, pero no se le entendió lo que habló, por lo que se le acusó de estar ebria, además de por el ademán que hizo restando importancia a su compañero.

Cabe recordar que en noviembre también la acusaron de estar borracha en su paso por la alfombra roja de los AMA's 2019, los cuales marcó su regreso a los escenarios y en los que sufrió un ataque de pánico según su equipo de seguridad.