Selena Gomez enloquece redes con impresionante show en los AMA's

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, regreso a los escenarios tras dos años de ausencia de estos con una impresionante presentación en los AMA's 2019 que ha enloquecido de emoción a sus millones de fans, que no han dudado en usar sus redes sociales para expresarlo.

Selena es una de las artistas juveniles más famosas y queridas del momento y desde su triunfal regreso a la música con Lose You To Love Me ha encantado a sus millones de fans y su presentación en los AMA's no fue la excepción.

La interprete de Wolves en la entrega de premios dio un gran espectaculo con sus dos nuevos exitos, Lose You To Love Me y Look At Her Now, que han dado mucho de que hablar.

Los usuarios en Twitter han llenado la red social en elogios a Selena asegurando que pese a sus nervios y haber estado fuera de los escenarios por dos años lo hizo asombroso, incluso hubo quienes la coronaron como la "pu... ama de los AMA's".

Imaginen la valentía que hay que tener para contarle al mundo lo mucho que te hicieron sufrir a través de una canción. Sólo por eso Selena Gomez ya es la puta ama #AMAs �� pic.twitter.com/VPxkxRL1MU — ���������� �������������� (@diegfrancog) November 25, 2019

La exestrella Disney comenzó su alabada presentación con el ritmo lento de Lose You To Love Me, que conmovió a los presentes y espectadores através de televisores o Internet.

después de ver esto solo tengo para decir STAN SELENA GOMEZ el mensaje que deja y como siente todo lo que expresa es unico #AMAs



pic.twitter.com/0OQUbnQg2t — franco (@brillamila) November 25, 2019

Poco después puso a bailar con el ritmico tema, Look At Her Now, con el que cerró su actuación, tras lo que recibió una serie de aplausos y gritos de felicitación.

aquí se puede ver el cariño que le tiene la gente a Selena, y eso, es maravilloso!!!❤�� #SelenaGomez #AMAs #SelenaxAMAs pic.twitter.com/8Limk45Gf1 — camilaa (@chileanselena) November 25, 2019