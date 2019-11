Selena Gomez enloquece redes sociales al anunciar ¿nueva canción?

Estados Unidos.- Tal parece que las sorpresas por parte de Selena Gomez no cesan, en esta ocasión la cantante ha enloquecido a todos en sus redes sociales al anunciar que muy pronto, tal vez hoy, pasará algo realmente emocionante.

Con este anunció la actriz ha elevado las expectativas de sus fans que han mostrado sentirse sumamente emocionados con deseos de que ya llegué el momento e incluso han pensado en especular que es lo que sucederá, cosa que solo se verá hasta que ella lo lance en redes.

Cabe mencionar que este último mes la interprete de Look At Her Now ha dado sorpresa tras sorpresa, primero con sus dos nuevos temas, después confesando que sí eran dedicados a Justin Bieber y por último el beso y los tatuajes a juego con su amiga Julia michaels.

Algo emocionante viene pronto", escribió Selena.

La publicación ya cuenta con seis millones 31 mil 587 reproducciones y miles de comentarios como:

No puedo esperar".

Estoy listo".

Selena eres la perfección".