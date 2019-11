Selena Gomez enternece al cantarle a pequeño niño en estudio de grabación

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, compartió en sus historias de Instagram un video en el que se le ve cantandole a un pequeño niño en su estudio de grabaciones, en donde trabaja nuevo material, lo cual sin duda alguna enterneció a sus millones de seguidores.

La famosa interprete se encuentra de cunclillas enfundada en unos entallados pantalones, botas hasta la pantorrilla y una blusa con mangas holgadas, el cabello un poco suelto con un descuidado chongo en la parte superior de su cabeza.

Mientras que el niño, de unos dos años, está en el suelo acostado boca abajo con un short, camisa y tenis, moviendo una mano hacia arriba y abajo, sin prestarle atención a Gomez que le canta su más reciente éxito, Lose You To Love Me.

La cantante señaló que era el día de traer a su hijo en el trabajo, pero aclaró que él no era suyo, por lo que suponemos podría ser el hijo de algún miembro de su equipo de trabajo o algún sobrino.

Día de traer a tu hijo al trabajo, excepto que él no es mío".