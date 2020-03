Selena Gomez habla de su "triste" postura amorosa: "Estaré sola siempre"

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Selena Gomez, en recientes declaraciones sobre su vida privada ha mostrado una postura "triste" y sin esperanzas de encontrar a alguien que la haga feliz y con quien pueda compartir el resto de su vida, asegurando que estará "sola siempre".

Algunos días, cuando me despierto y estoy triste, pienso: 'Voy a estar sola para siempre'", declaró Selena.

La autora de Lose You To Love Me, confesó que hay días en los que se despierta pensando que nunca encontrará a nadie que se enamore de ella de verdad, pero que después de un tiempo de meditarlo y de darse confianza en sí misma, aleja ese pensamiento y muestra una actitud más positiva.

Después de que pasan esos 15 minutos, me digo a mí misma: 'Sé que hay alguien para todos'", confesó Gomez.

Sin embargo, recalcó que la confianza y autoestima sigue siendo una lucha constante para ella y tiene que trabajar constantemente con ello, aunque ha sido un paso muy grande el confesar sus problemas al público y eso le ha ayudado a afrontar más la situación y la madurez que adquiere con la edad.

La autoestima y la confianza son una lucha constante para mí, está mejorando con el tiempo y la edad, pero siempre será algo en lo que estoy trabajando", admitió.