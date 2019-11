Selena Gomez hace 'explotar' redes al anunciar álbum ¿dedicado a Justin?

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, hizo 'explotar' redes sociales cuando anunció que a inicios del próximo año lanzará al completo un nuevo álbum, el cual podría tener más de un tema dedicado a su exnovio, Justin Bieber.

Selena la noche del martes hizo enloquecer a sus millones de seguidores al señalar que muy pronto daría una gran sorpresa, ante lo que se pensó sería solamente una canción, sin embargo, ahora reveló la sorpresa y fue mucho más que una canción.

La interprete de Wolves reveló que apartir del 10 de enero del 2020 estará disponible su nuevo álbum, del cual aún no ha dado nombres, pero que aseguró muy pronto se sabría al igual que los títulos de sus nuevos temas, entre los que se cree estarán Lose You To Love Me y Look At Her Now, canciones atribuídas a su expareja, Justin.

Pero tal parece que más de sus canciones irán dirigidas al cantate canadiense ya que dijo que este nuevo proyecto era un diario de los últimos años, por lo que se cree incluira gran parte de su historia con el creador de 10 Mil Horas.

Ahora puedes reservar mi nuevo álbum, el 10 de enero de 2020. Este álbum es mi diario de los últimos años y no puedo esperar a que lo escuches. Título, arte y lista de canciones próximamente", escribió Selena.

En tan solo una hora la publicación ya ha obtenido dos millones 217 mil 46 'likes' y miles de comentarios como:

Oh por Dios, no puedo esperar a tenerlo".

Eres una reina, deseo tu nuevo álbum".

En serio estoy llorando".