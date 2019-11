Selena Gomez hace historia y se coloca en el número 1 de 2 importantes top 100

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, ha hecho historia en el mundo de la música, esto al posicionarse en el puesto número 1 de los reconocidos Billboards Hot 100 y los Rolling Stone 100 al mismo tiempo, siendo ella la primer artista de lograr este hecho con su más reciente tema, Lose You To Love Me.

La interprete de Look At Her Now compartió ambos logros a través de sus historias de Instagram expresando su gran alegría y emoción al tener su primer puesto número 1.

Gracias chicos por compartir y reproducir esta canción, esto significa el mundo entero para mí, esta canción es todo mi corazón", escribió Selena.

La página Main Pop Data de Twitter fue quien reveló que la exestrella Disney hizo historia con su doble posicionamiento en número 1, explicadando las razones del porque, ante lo que la artista solamente ha podido expresar su gran impresión y sorpresa con el emoji.