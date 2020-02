Selena Gomez impacta Instagram al cantar 'Rare' a capela: "La mejor voz"

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Selena Gomez, ha impactado a sus millones de seguidores en Instagram al compartir un video en el que canta a capela su exitoso tema, Rare, del álbum bajó el mismo nombre, al lado de un par de amigos.

Selena compartió el breve video en su red social, pero tambipen se encuntra disponible en su cuenta de YouTube, pues también grabaron un video sencillo en que se encuentran sobre un gran escenario en un foro totalmente vacío.

Los seguidores de la cantante se mostraron muy impresionados ante la voz de la artista, ya que aseguraron que se escuchaba perfecta sin ningún tipo de arreglos o edición.

En tan solo 4 horas la publicación ya ha alcanzado los tres millones 248 mil 683 reproducciones y miles de comentarios como:

Me encantas, me encanta como cantas, me encata todo".