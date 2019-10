Selena Gomez mostraría un fragmento de lo que será su nuevo tema musical

Estados Unidos.- La cantante y actriz, Selena Gomez, a través de sus historias de Instagram compartió que se encuentra escribiendo, incluso mostró un par de hojas a la cámara en las que se ve partes de lo que ha estado plasmando en ellas, ¿se tratará de un fragmento de un nuevo tema musical?

Como ya se sabe la exestrella Disney ha escrito varios de sus temas como los dos más recientes, Lose You To Love Me y Look At Her, lo cual ha llevado a creer que la artista haya mostrado un pequeño adelanto de lo que próximamente sea un nuevo tema musical.

Sin embargo, hasta el momento ese no es el caso pues ella misma menciona que escribir palabras difíciles de comprender o pronunciar es una de sus cosas favorita por lo que lo hace muy seguido y lo que mostró a cámara son unas cuantas de las que ha estado escribiendo en los últimos días.