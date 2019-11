Selena Gomez nuevamente sorprende a fans con increíble noticia: "Oh Dios mío"

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, empleó su cuenta de Instagram para dar una increíble noticia a sus seguidores que los ha deja sumamente impactados y eufóricos ante la gran sorpresa.

La interprete de Lose You To Love Me compartió un par de fotos de ella sentada con unos grandes audífonos algo adormilada rodeada de micrófonos en su estudio de grabación, lo cual emocionó a sus millones de fans, ya que demuestra que se encuentra trabajando en un nuevo tema o varios más.

En su publicación Gomez no mencionó nada más que un: "Bueno... Aún estamos aquí", suficiente para que el público enloqueciera y comenzarán a demostrarle su apoyo diciéndole que los enorgullecía y que no podían esperar por conocer su nueva música.

Sin embargo, la cantante se mostró bastante cansada por lo que también le pidieron que se cuidara y descansara bien ya que querían que siguiera sana.

En pocas horas su publicación ha alcanzado los tres millones 663 mil 670 'likes' y miles de comentarios como:

Oh Dios mío, no puedo esperar más".

Estamos muy emocionados por nueva música".

Eres una reina que trabaja duro. Estamos muy orgullosos de ti".