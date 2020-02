Selena Gomez, "orgullosa" de sus raíces revela que sacará música en español

Estados Unidos.- La famosa actriz y cantante, Selena Gomez, recientemente fue entrevistada por otros artistas en la última edición de la revista Daze, donde aseguró que se siente "muy orgullosa" de sus raíces y tratará de sacar más música en español.

Gomez abordó el tema de su documental de Netflix, Viviendo Indocumentado, señalando que buscaba "humanizar" a los latinos, pues la violencia y el racismo hacia ellos era brutal, "algo animal".

Tras esto el cantante de reggaetón, Bad Bunny, le cuestionó si se sentía como "una representante de los latinos" aunque su música sea inglés, ante lo que no dudó en responder:

Cien por ciento. Siempre he hablado de dónde vengo, valoro mucho mi apellido. De hecho he vuelto a sacar mucha música en español y eso es algo que voy a hacer con más frecuencia. Me gustaría hacer mucho más porque no me lo tomo a la ligera, me siento muy honrada de ser latina", expresó Selena.