Selena Gomez reaparece y envía mensaje tras su recaída por depresión

Washington, EU.- La artista estadounidense Selena Gomez reapareció luego de pasar varios meses alejada de la vida pública y estar recibiendo un tratamiento para combatir las secuelas emocionales y psicológicas que le ha dejado su lucha contra la enfermedad de Lupus, misma que padece desde hace algunos años.

Tal como siempre ha sido con sus seguidores y los medios de comunicación con respecto a su enfermedad, la cantante aprovechó la entrevista con la revista Elle para dar fortaleza a todos aquellos que, como ella, atraviesan momentos complicados.

Al margen de todo esto siempre he tenido momentos de inseguridad, muchos altibajos anímicos. Por eso, me gustaría decirle a la gente que lo más importante es ‘vestirte’ con aquello que te haga sentir más cómoda, con lo que puedas sentirte tú misma”, dijo la actriz y productora de televisión.

También quiero animar a la gente, sobre todo a las mujeres, a que se sientan orgullosas de sí mismas. Me gustaría emplear esta plataforma que tengo para hacer el bien, y también para que todos nos divirtamos con la música y el cine. Lo cierto es que no sería capaz de hacer nada de lo que hago sin el respaldo de todas esas personas que me acompañan a diario. Puede sonar a cliché, pero esa es la verdad”, subrayó.

De la misma manera, la exestrella Disney aclaró que su intención es aprovechar la atención mediática que tiene para convertirse en un referente de la juventud.

En mi caso personal, siempre he querido ser un buen ejemplo para los demás, pero no porque quiera evitar cometer errores a toda costa. Me equivoco y me confundo constantemente. Me refiero a que quiero ser honesta con mis seguidores y poder decir: ‘Lo hago lo mejor que puedo y sé que vosotros también podéis hacerlo, aunque sea duro’. Creo que es esencial que las chicas sepan que hay fuerza en ellas, en su alma y en su identidad”, apuntó.