¿Selena Gomez recae en la depresión? La cantante "perdedora" en Instagram

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Selena Gomez, causó un gran impacto entre sus millones de seguidores en Instagram al llamarse a sí misma una "perdedora" en las historias de su red social mientras se encontraba rodeada de varios amigos, ¿será que ha recaído en la depresión?

Pesé a lo rudo de la palabra, la cantante no ha caído en la depresión nuevamente, sino que todo se trataba de un acuerdo con los amigos que se reunió la pasada noche del jueves 12 de marzo.

A través de sus historias de Instagram, Gomez compartió varios videos en los que compran juegos de mesa para la agradable velada de la noche que pasarían.

Aparentemente se dividieron en equipos y el que no ganara en el juego tendría que escribir en una tarjeta la palabra "perdedor" exhibiendo que no habían podido vencerlos, mientras que los ganadores también harían lo mismo pero con la palabra "ganador".

La interprte de Look At Her Now se tomó la situación con humor y en las historias se burló que sus amigas tardaran en escribir la palabra, además de que en su papel de equipo escribieron que las otras habían hecho trampa.