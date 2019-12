¿Selena Gomez regresa a la TV con 'Los Hechiceros de Waverly Place'?

Estados Unidos.- Recientemente Selena Gomez ha viajado y tenido entrevista como parte de su promoción para su nuevo álbum, 'Rare', y en una de ellas en vivo de la radio Kiss FM un fan le preguntó sobre un posible reboot de la serie que la llevó a la fama, Los Hechiceros de Waverly Place, a lo que ella respondió que era posible incluso con ella como 'Alex Ruso', a quien interpretó durante sus cuatro temporadas.

Tras esto la creadora de Lose You To Love Me reveló que se ha pensado en realizar un lanzamiento de nuevas temporadas o un reboot del programa con la llegada de Disney Plus.

Selena confesó que ha mantenido contacto con uno de los ceadores de la serie que la ayudó a impulsar su carrera, incluso señaló que a ella le encantaría regresar a interpretar su personaje, 'Alex', quien era la hermana de en medio y la única mujer, rebelde, floja y siempre metida en problemas.

Sin embargo, aún se desconoce si un reboot o un regresó de Selena como 'Alex' no está cerca de ver la luz,pues aún no se tiene pensado en nada concreto ni si en realidad podría pasar.