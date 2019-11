Selena Gomez regresa a los escenarios tras dos años de ausencia de estos

Estados Unidos.-Después de dos años alejada de los escenarios a causa del lupus que la aqueja, Selena Gomez, por fin regresará a estos para interpretar sus más recientes temas, Lose You To Love y Look At Her Now, en los premios American Music Awards 2019 (AMAs).

Está presentación además de marcar su regreso a los escenarios, a la televisión en vivo, también será la primera en la que la interprete canté en vivo sus nuevos temas que han causado una gran polémica.

Cabe recordar que la última vez que Selena subió a un escenario fue cuando interpretó Wolves en los AMAs del 2017, tras lo que se retiró para descansar y enfocarse en su recuperación física y emocional.

Pero eso no es todo, ya que probablemente veamos una presnetación en conjunto con su gran amiga, Taylor Swift, quien recibirá el premio a Artista de la Década y también cantará sobre el escenario algunos de sus más recientes éxitos.