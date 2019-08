¿Selena Gomez regresaría a la música con Taylor Swift y Katy Perry?

Estados Unidos.- Un fanático que asistió a un evento exclusivo en Londres que organizó la cantante, Taylor Swift, para unos cuantos afortunados seguidores para escuchar su nuevo álbum, Lovers, antes de su estreno aseguró que en este Selena Gomez y Katy perry cantan con la intérprete de You Belong to Me un nuevo tema sobre el empoderamineto femenino.

Todo parece indicar que Taylor y Katy no solo van a sorprender anunciando su reconciliación con el reciente video de You Need to Calm Down, sino que también lo harán al participar en conjunto nuevamente pero esta vez al lado de Selena, quien siempre ha sido gran amiga de la participante del filme Cats.

La fuente solo reveló ese detalle del nuevo álbum de la artista, el cual aún no sale a la venta, a pesar de que Taylor les dio una breve explicación sobre cada tema, lo que no informó es por qué se decidió a hablar hasta este momento.

Cabe mencionar que este tema podría significar el regresó de la cantante, Selena, pues esta se había tomado un tiempo libre tras anunciar que padecia de Lupus.