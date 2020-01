Selena Gomez revela cómo pasó el día que se casaron Justin y Hailey Bieber

Estados Unidos.- A través de su cuenta de Instagram la cantante y actriz, Selena Gomez, reveló a sus millones de seguidores cómo es que pasó el día en que su expareja, Justin Bieber y Hailey Bieber se casaron por segunda vez el pasado 30 de septiembre.

Por motivo del fin de año y comienzo de una nueva década, Gomez decidió compartir fotos y videos inéditos de su 2019, año en la que estuvo muy alejada de la vida pública, en la cual también hubó momentos del día en que los Bieber se dieron el sí frente al altar.

Como bien se sabe, Justin y Selena salieron de manera intermitente por 10 años, mismos en los que siempre fueron la pareja favorita del espectáculo y hasta que él se casó se tenía la esperanza de una reconciliación y un felices para siempre.

La boda de la modelo y el canadiense no fue lo único en el foco de atención ese día y los siguientes, sino que también lo fue la exestrella Disney, pues se buscaba por cualquier medio descubrir que pensaba o que hizo mientras Justin se casaba y daba punto final definitivo a su historia, y aunque una fuente de la cantante dijo que estaba tranquila el público seguía buscando saber más.

Ese más llegó el pasado 2 de enero cuando la intérprete de Look At Her Now compartió una serie de imágenes del día, en las cuales se le ve muy sonriente rodeada de sus más cercanas amistades, cenando y viendo televisión.