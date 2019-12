Selena Gomez revela que hizo llorar a Taylor Swift con 'Lose You To Love Me'

Estados Unidos.- Este último mes Selena Gomez ha dado una infinidad de entrevista, entre las cuales en la que dio para FM Kiss recientemente reveló que antes de estrenar Lose You To Love Me, se lo cantó a su amiga Taylor Swift y a su madre, Andrea Swift, quienes lloraron después de escucharlo junto a Look At Her Now.

No se trataba solo de cuán genial era la canción, que proviene mucho de ella, era solo que habían estado en ese viaje conmigo, íntimamente. Y estaban llorando por lo orgullosas que estaban de mi paso en una era completamente nueva de mi vida, y sin involucrar las cosas horribles, el abuso, el caos emocional, sentí que tenía un gran suspiro de alivio", expresó Selena.

Gomez señaló que fue un momento muy emotivo para todas, en especial porque le demostraron lo orgullosas que estaban de ella y lo felices por verla avanzar, lo que casi provocó que ella también rompiera en llanto.

La talentosa actriz y cantante para concluir señaló que Taylor no es solamente una amiga para ella, sino que también es como una hermana mayor y Andrea como una tía.

Y verla a ella y a su madre sentirse así, fue muy dulce. Es como una hermana mayor y una tía. Se sintió genial tener gente que amo verlo así", concluyó Gomez.