Selena Gomez se pone generosa con sus fans: Lanza segundo nuevo sencillo

Ciudad de México.- Apenas los llamados ‘selenators’ se recuperaban de la sorpresa que había sido Lose You To Love Me, cuando Selena Gomez lanzaba este miércoles, apenas un día después, un segundo sencillo de nombre Look at her now.

Con un video también grabado con un teléfono iPhone 11 Pro, a colores y con una bien montada coreografía, la cantante decidió hacerles un segundo regalo musical a sus fans con una canción dance.

¡Estaba tan emocionada de lanzar dos canciones seguidas y sorprender a mis fans! Es un recordatorio de que puedes elevarte sin importar los desafíos que traiga la vida!", explicó Selena a sus seguidores.

El tema volvió a colocarse en tendencias de Twitter, luego de se colocara Lose You To Love Me como lo más mencionado en redes sociales.

Fue el martes por la noche cuando la cantante lanzó Lose You To Love Me, una balada con letras en clara alusión a su expareja, Justin Bieber. Ahora con "Look at her now", canta: "le llevó años secarse las lágrimas, pero mírala ahora".