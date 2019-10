Selena Gomez no deja de sorprender; daría fuerte mensaje a Hailey Biber

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, estas últimas 24 horas ha dado múltiples sorpresas a sus millones de seguidores, primero con su tema Lose You To Love Me, después con Look At Her y ahora con un fuerte mensaje ¿hacía Hailey Biber?

Después de su primer sencillo tras 4 años alejada de la música se creo una fuerte polémica al pensarse que la modelo y esposa de Justin Bieber lanzó una indirecta en contra de la exestrella Disney por este, lo que negó horas después.

Tras esto Selena decidió tomar partido y durante un en vivo en su cuenta de Instagram, con el cual impactó a sus millones de fanáticos con sus palabras, mismas que fueron dedicadas hacía Hailey, pero no para atacarla, sino para defenderla.

La interprete de Wolves les pidió a todos que fueran amables, que no atacaran o trataran mal a otras personas y aunque no mencionó ningún tipo de nombre en específico todos lo han tomado como una manera de pedir que paren los ataques hacía la modelo de 22 años.

Estoy muy agradecida por la respuesta de la canción, sin embargo, nunca tolerare que las mujeres derriben a otras mujeres, por favor, sé amable, no me gusta ver que otras personas sean groseras e irrespetuosas con otras personas, así que por favor no hagas eso", dijo Gomez.