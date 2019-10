Selena Gomez y exintegrante de One Direction tendrían un romance

Estados Unidos.- Nuevamente hace un par de días comenzó a correr el rumor que la actriz y cantante, Selena Gomez, comenzó un romance con el exintegrande One Direction, Niall Horan.

Esto comenzó hace un par de días cuando los cantantes fueron vistos cenando juntos con varios amigos, pues Niall rodeo con su brazo a la exestrella Disney para la foto grupal.

Pero eso no es todo, horas después de la cena a través de sus historias de Instagram la interprete de Same Old Love subió un fragmento de la nueva canción de Horan e invitó a que la descargaran.

Esto acaba de salir hace 5 minutos y estoy segura que necesitan descargarla".

Cabe mencionar que en 2015, en una de sus separaciones de Justin Bieber, Selena y Niall fueron supuestamente vistos besándose en la fiesta de cumpleaños de Jenna Dewan.

Aunque fuentes cercanas a ellos aseguraron que solo son grandes amigos y se apoyan musicalmente desde siempre, además de que han planeado una colaboración.