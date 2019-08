Selena Quintanilla regresa con 12 de sus éxitos convertidos en canciones de cuna

Ciudad de México.- A casi 25 años del fallecimiento de la cantante Selena Quintanilla las canciones como Bidi Bidi Bom Bom y Dreaming of You formarán parte del proyecto de Rockabye Baby, que convierte temas de grandes artistas y grupos como Metallica, Juanes y Taylor Swift en canciones de cuna para bebés.

El disco Lullaby Renditions sale a la venta el próximo 20 de septiembre e incluye 12 temas de la ‘Reina del Tex-Mex’ transformados en sonidos más tranquilos y relajantes.

La famosa entra así a representar al talento latino, que ya tiene entre sus filas al colombiano Juanes, del que se eligieron temas suyos como A Dios le pido, Yerbatero, Es por ti, Volverte a ver y Me enamora.

La cantante texana, Selena Quintanilla

De la méxico-estadounidense se incluyen éxitos como Baila esta cumbia, Amor prohibido, Como la flor, La carcacha, El chico del apartamento 512, Si una vez, No me queda más, Fotos y recuerdos, Tú, solo tú y I Could Fall in Love.

De esta forma, la producción rinde un homenaje a Quintanilla Pérez, la artista texana de origen mexicano, asesinada a sus 23 años en 1995.