¡Señora corazón! En ajustados leggings, Bárbara de Regil da consejos de amor

Ciudad de México.- La aclamada actriz, Bárbara de Regil, sorprendió a sus seguidores de redes sociales pues en lugar de dar consejos sobre la alimentación y el ejercicio, ahora la estrella optó por hacer recomendaciones para el amor.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de Rosario Tijeras publicó una nueva grabación en la que aparece ejercitándose mientras usa ajustados leggings y una sudadera.

Bárbara se grabó frente al espejo mientras hablaba a sus seguidores de la importancia de estar feliz y de saber cuándo terminar con una relación que ya no está dando frutos.

Donde no eres feliz, debes marcharte. No importan los planes, no importa el tiempo perdido… pero nunca te vayas de una relación sin haberlo intentado todo, sin dar tu máximo”.